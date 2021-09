Perché è giusto lasciare una porta aperta al nucleare

La scorsa settimana ha fatto molto discutere una frase del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani secondo cui gli “ambientalisti radical chic e oltranzisti” sarebbero “peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, e parte del problema”. Una frase che andrebbe quantomeno argomentata e comunque in parte discutibile: si può certamente affermare che il metodo degli estremisti, come i gruppi Extinction Rebellion, non sia efficace né condivisibile. Ma ritenere che siano peggio dello stesso cambiamento climatico, che può portare a stravolgere i nostri stili di vita e a distruggere interi ecosistemi come li conosciamo oggi, ecco, è un po’ una forzatura.

