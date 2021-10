È un tabù, ma la crisi energetica c'entra con la transizione verde

Pil e transizione verde. È bastata l’impennata dei prezzi dell’energia, di tutti i combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, per metterne in crisi molti presupposti validi fino al giorno prima. Di per sé l’aumento del prezzo delle fonti tradizionali di energia primaria dovrebbe essere, secondo alcune azzardate teorie, un segnale positivo. E’ il risultato di una scarsità desiderata (mai più investimenti nei fossili!) e dovrebbe favorire fonti alternative. Una situazione teoricamente perfetta. Solo che… Nel mondo si consumano ogni giorno più o meno 100 milioni di barili di petrolio, 15 milioni di tonnellate di carbone, 11 miliardi di metri cubi di gas. Numeri enormi che producono le calorie che nutrono la vita economica e sociale di più di 7 miliardi di persone. E che ancora non sono sufficienti in molte parti del mondo. Pensare di sostituirle o far credere che questo sia possibile in un tempo breve vuol dire mancare completamente di senso della realtà. Con un aggravante: la crisi odierna, al contrario di altre situazioni storiche, è anche una crisi di scarsità, dovuta alla caduta verticale degli investimenti in nuovi giacimenti negli anni scorsi. E a una ripresa economica che, sempre al contrario di altre epoche storiche, vede la domanda impennarsi in tutto il mondo, a cominciare dalla Cina, che è divenuta nel frattempo un temibile concorrente sul mercato dell’approvvigionamento di tutti i combustibili, compreso il metano. Anche la Cina vuole decarbonizzare la sua economia e ripulire l’aria delle sue città. Situazione quindi molto più difficile da superare in tempi brevi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE