Cingolani: “La transizione ecologica è un compromesso, o non è niente”

Al Festival dell’Innovazione del Foglio ha partecipato in video collegamento anche il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Gli abbiamo chiesto per cominciare di indicarci tre elementi nello scenario urbano delle nostre città che oggi non siamo abituati a vedere e che nel futuro prossimo è verosimile e magari auspicabile che diventino comuni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE