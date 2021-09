L'ambientalismo finisce nell'aumento delle bollette

Il prezzo delle materie prime s'impenna, così come quello della CO2. Cresce la domanda e l'offerta non è adeguata: la tempesta perfetta della de-carbonizzazione

La Federazione dei consumatori l’ha definito “inaudito”, il ministro Cingolani con onestà ha, per primo, sollevato l’allarme e promesso un’azione del governo. Sulle utenze domestiche dei cittadini italiani sta per abbattersi, a ottobre, un rincaro senza precedenti: del 40 per cento della luce e un altro non ancora quantificabile del gas. Andamenti, a memoria, da fasi di inflazione al galoppo. Questi aumenti si sommano a quelli già registrati durante l'ultimo trimestre, quello estivo. La tariffa media annua, per le famiglie, potrebbe avvicinarsi e superare gli 800 euro.