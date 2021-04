Il manuale di Thierry Breton, Mr Wolf dell'Europa

Se c’è un problema, chiama Thierry Breton. Il commissario francese, seconda scelta di Emmanuel Macron dopo la bocciatura di Sylvie Goulard da parte del Parlamento europeo nell’ottobre del 2019, si è trasformato nel Mister Wolf della Commissione di Ursula von der Leyen. E forse potrebbe addirittura diventare l’aggiustatutto che permetterà all’Unione europea di trasformare la sua economia in questa prima metà del Ventunesimo secolo – che sarà dominata dal conflitto tra Cina e Stati Uniti. La dottrina di Breton è quella dell’autonomia strategica e della sovranità europea, un mantra che abbiamo imparato a conoscere e che, come sappiamo, è molto caro a Macron. La dottrina francese, insomma. Ma malgrado i sospetti che resistono a Bruxelles ogni volta che utilizza quelle due espressioni, Breton è un francese atipico. Non è un protezionista, non ha velleità di chiusura dei mercati o autarchia. E’ semmai un responsabile politico non vuole farsi imbrogliare dalla Cina o prendere in giro dagli Stati Uniti. E, a differenza di tutti gli altri politici che siedono nella Commissione, è anche un imprenditore. Ha una mentalità diversa da chi ha fatto tutta la propria carriera in politica o nella pubblica amministrazione. I suoi colleghi commissari e l’amministrazione della Commissione pensano a produrre legislazione e regolamentazione. L’ossessione di Breton, invece, sono i risultati, le cose concrete, il cosa si può fare oggi per risolvere problemi attuali o in divenire. Al Berlaymont, dove ha sede la Commissione, dicono: Breton “è un ceo che parla ad altri ceo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni