Contro il solito tic dell'autolesionismo europeo

Un anno fa guardavamo gli aiuti russi, i “sanificatori” arrivati in Italia per aiutarci nella prima fase della pandemia (ancora non la chiamavamo così) sospirando: ecco, loro ci vengono a salvare, mentre l’Unione europea non fa niente. Lo stesso sospiro si alzava guardando le forniture di mascherine, i camici arrivati dall’est, e se i pazienti venivano trasferiti in altri paesi europei solidali, fingevamo di vederli: il tic antieuropeo è sempre più forte. Oggi, dopo un anno in cui l’Ue ha fatto l’impensabile, accade la stessa cosa: questa volta riguarda i vaccini, ma il tic è sempre lo stesso. E’ la russofobia che non ci fa comprare il vaccino Sputnik V?, insinuano commentatori e politici, che mai chiedono l’unica cosa che conta: perché l’azienda che produce Sputnik non presenta i documenti all’Ema? Il premier ungherese, Viktor Orbán, sceglie il vaccino cinese e di nuovo sospiri e insinuazioni: perché noi no? E così vale per tutti: gli americani migliori, gli inglesi migliori, gli israeliani migliori (ci sarebbero anche gli emiratini in cima alle classifiche, ma non vengono mai ricordati), e noi europei invece, intrappolati nella burocrazia e nelle giacche grigie e larghe, siamo impantanati. E gli attacchi e l’insoddisfazione non vengono soltanto dai soliti noti, i dispettosi e i ribelli dell’Ue: un sondaggio del Kekst Cnc, una società di consulenza, dice che il 51 per cento dei tedeschi pensa che l’Ue abbia gestito “male” la strategia sui vaccini (il 35 per cento dei francesi, il 24 degli svedesi). Anche la popolarità dei leader politici è in calo, perché, come ha scritto l’intellettuale Yuval Noah Harari sul Financial Times, la grande differenza tra questa pandemia e quelle passate è che allora si pensava che i regnanti e i capi di governo non potessero fare nulla, oggi invece si pensa che gli attuali leader non sappiano fare nulla. Tra tutti, la più inetta è sempre l’Ue, e in questo senso c’è anche un grande autolesionismo, perché a suonare la grancassa della sfiducia sono anche leader politici e commentatori considerati insospettabili, europeisti tutti d’un pezzo che di fronte a inefficienze nazionali denunciano l’insufficienza sovranazionale.

