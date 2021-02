Perché ci siamo ritrovati a guardare storto AstraZeneca

I guai con AstraZeneca per l’Unione europea non sembrano finire mai. Martedì sera c’è stato un allarme generale a Bruxelles e nelle capitali quando Reuters, citando una fonte dell’Ue, ha battuto la notizia che AstraZeneca avrebbe tagliato di oltre il 50 per cento le forniture di dosi previste per il secondo trimestre dell’anno. Ieri la società ha pubblicato un comunicato per smentire, ma non del tutto: “AstraZeneca sta lavorando per aumentare la produttività nella sua catena di approvvigionamento nell’Ue e continua a fare uso delle sue capacità globali al fine di realizzare la consegna di 180 milioni di dosi all’Ue nel secondo trimestre”. Se le relazioni commerciali e diplomatiche sono come quelle personali, le parole di AstraZeneca non sembrano sufficienti: nessuno in Europa si fida più di AstraZeneca, e questa sfiducia è ancora più grave se si pensa che il suo vaccino era considerato quello di massa, facile da conservare, facile da utilizzare, meno costoso rispetto ad altri. Nemmeno la notizia dell’approvazione in America del vaccino Johnson & Johnson (quello meglio noto come: una dose sola) ha dato sollievo. Perché AstraZeneca era anche il primo vaccino con cui era stato firmato un accordo anticipato d’acquisto. A ottobre 2020 tutti erano convinti che sarebbe stato anche il primo a ottenere l’autorizzazione dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Insomma, il vaccino di AstraZeneca era il prescelto. Poi molte cose sono andate storte. Ora in molti dentro la Commissione e in alcune capitali hanno l’impressione di un grande raggiro ai danni dell’Ue, anche se nessuno vuole rispondere con cause legali perché l’obiettivo resta, in salute e in malattia come si dice, quello di procurarsi il maggior numero di dosi possibili.

