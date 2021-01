Cosa serve per riaprire l'Unione europea?

C’è molta agitazione in vista della videoconferenza di oggi dei leader europei, perché si ammonticchiano lockdown sempre più severi (in Germania ormai lo chiamano mega-lockdown, con buona pace per tutte le cautele utilizzate finora per non spaventare troppo i cittadini) e soprattutto sempre più lunghi. Quand’è che riapre l’Europa?, chiedono tutti agitati, e in risposta ricevono quasi sempre: i piani sono stati sballati dall’arrivo della cosiddetta variante inglese del coronavirus, che pare molto più contagiosa. “I mesi e le settimane che abbiamo davanti saranno duri per i cittadini e le imprese. Abbiamo ancora bisogno di lockdown in Europa”, ha detto ieri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accantonando l’ottimismo delle ultime settimane: “Questo avrà un prezzo alto. E’ necessario, ma avrà un prezzo alto”. Siamo di nuovo a lacrime e sangue? Ci siamo avventurate nell’agenda dell’incontro di oggi, nella discussione sul passaporto per il vaccino e nei piani di vaccinazione per provare a dare una risposta.

