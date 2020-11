L'ultima danza europea fuori da questa seconda ondata

L’automobile è finita contro uno dei cancelli esterni del palazzo che ospita Angela Merkel a Berlino, “nessuno è mai stato in alcun momento in pericolo”, ha detto il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert. Il conducente, un signore in tarda mezza età, è stato preso in custodia mentre la polizia faceva sapere che prima di tutto era necessario stabilire se il signore era andato a sbattere “deliberatamente” o per sbaglio. L’understatement delle autorità tedesche – lo conosciamo eppure ci colpisce sempre, a volte ci fa quasi sorridere – è ancora più rassicurante e sano se confrontato con quello che c’era scritto sull’automobile: da un lato “Maledetti assassini di bambini e di vecchi”; dall’altro “Fermate le politiche della globalizzazione”. Secondo alcuni resoconti, il conducente aveva altri precedenti e questo atto sarebbe nato all’interno delle proteste che ci sono state nelle ultime settimane attorno al Reichstag. I manifestanti criticano la cancelliera “liberticida” che con il suo lockdown (“leggero”, precisa sempre il corrispondente dalla Germania del Monde, Thomas Wieder, paragonandolo a quello francese) toglie libertà e speranza e la paragonano a Hitler. E’ appena ironico sottolineare che la stragrande maggioranza di questi manifestanti è di estrema destra, anzi alcuni hanno fatto anche il saluto nazista mentre in piazza criticavano la cancelliera paragonandola al nazismo. Comunque sia, le frasi dell’automobile sono quelle di questa protesta, che comprende anche QAnon, la centrale americana delle teorie del complotto che ha qualche filiale anche in Europa. E’ una resistenza piccola nei numeri ma molto agguerrita e cresce assieme alla cosiddetta “fatica da Covid”: non va sottovalutata, soprattutto ora che si stanno preparando le misure per uscire dalla seconda fase dei lockdown. Lo ha fatto ieri la stessa Merkel.

Pubblicità

Pubblicità