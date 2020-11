Il nostro veto ai diktat di Orbán

Il veto di Ungheria e Polonia all’approvazione dell’accordo del bilancio pluriennale da cui dipendono le risorse anti pandemia stanziate dall’Unione europea ha aperto una crisi politica, un’altra. Questo scontro ha come effetto immediato lo slittamento dell’erogazione delle risorse che non favorisce nessuno – nemmeno gli ungheresi e i polacchi – e che anzi rende ancora più accidentata la già complicata ripresa economica del continente. Ma ci sono anche effetti più duraturi e profondi, che hanno a che fare con la natura dell’Unione europea. Il primo che ci viene in mente è: l’unanimità è un vincolo che quest’Unione non può più permettersi o al contrario è l’unico strumento per restare tutti attaccati, perché negoziare, convincersi, parlarsi è parte integrante del progetto europeo? Da qui, dalla natura del progetto comunitario siamo partite per questo viaggio un po’ doloroso, perché non soltanto c’è il veto che blocca, non soltanto la via d’uscita è in ogni caso difficile da digerire ma Viktor Orbán sta rendendo mainstream un paradosso storico e culturale (e per lui anche personale) che finora era restato per lo più nei suoi discorsi domestici: l’Unione europea è come l’Unione sovietica. E’ talmente penoso questo dibattito che viene da chiedersi e chiedergli: perché non te ne vai?

Pubblicità

Pubblicità