Ungheria e Polonia hanno messo il veto al pacchetto di bilancio dell'Ue

Ungheria e Polonia oggi hanno messo il veto al pacchetto di bilancio dell'Unione europea da oltre 1.800 miliardi di euro, ripiombando l'Europa in una crisi politica nel pieno delle crisi sanitaria e economica legate alla seconda ondata del coronavirus, pur di non rischiare di vedersi tagliare i fondi comunitari per le loro derive illiberali. Durante la riunione di oggi del Coreper – l'organismo che riunisce gli ambasciatori dei 27 stati membri presso l'Ue – i rappresentanti ungherese e polacco hanno dato seguito alla minaccia espressa dai loro primi ministri, Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki, negli ultimi 10 giorni: Budapest e Varsavia hanno rifiutato di dare il via libera al quadro finanziario pluriennale dell'Ue (il bilancio 2021-27 da 1.076 miliardi) e alla decisione sulle risorse proprie (necessaria alla Commissione per andare sui mercati e indebitarsi per finanziare il Recovery fund da 750 miliardi) a causa dell'accordo tra la presidenza tedesca dell'Ue e il Parlamento europeo sul meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto. Dopo l'intesa di luglio tra i capi di stato e di governo su uno slancio e un fondo di solidarietà senza precedenti, “abbiamo di nuovo una crisi”, ha detto una fonte dell'Ue: “non si può dire quanto tempo ci vorrà per riportare le cose sui binari giusti. Quel che è certo è che ci saranno ritardi” per il Recovery fund e il nuovo bilancio 2021-27.

