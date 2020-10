Il modello tedesco, il futuro di Angela e i nostri sospiri

Angela Merkel ha incontrato i governatori delle regioni tedesche e ha deciso assieme a loro un piano severo per la seconda ondata di coronavirus. “Dobbiamo agire e dobbiamo farlo adesso”, ha detto la cancelliera tedesca, perché altrimenti il sistema sanitario rischia di essere sovraccarico. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è raddoppiato in dieci giorni, il tracciamento è andato fuori controllo: ora la Germania riesce a tracciare soltanto il 25 per cento dei contagiati. Per questo a partire dal 2 novembre saranno chiusi bar, discoteche, ristoranti, cinema, teatri, sale concerti, fiere, parchi di divertimento, casinò, bordelli, piscine, saune, bagni termali e palestre. Resteranno aperti asili, scuole e negozi (25 metri quadri a cliente), si potrà assistere alle funzioni religiose e il campionato di calcio continua ma senza tifosi. Tornano le limitazioni nei contatti personali: potranno riunirsi al massimo dieci persone o due nuclei familiari. Le nuove restrizioni sono accompagnate da un pacchetto di aiuti del valore di 10 miliardi di euro: alle attività che hanno meno di 50 dipendenti si vuole garantire il 75 per cento del fatturato. Le restrizioni dureranno per quattro settimane, “tra due settimane – ha detto la Merkel – tornerò a confrontarmi con i Länder per decidere insieme se vadano prese altre decisioni o se queste misure dovranno essere modificate”. Le restrizioni sono state “sostenute da tutti i governatori: tutti contribuiscono, nonostante vi siano situazioni di contagi molto diverse”. Sappiamo, ha detto la cancelliera, “quanto peso dovranno sostenere le persone”.

Da quando è iniziata la pandemia, buona parte del mondo ha iniziato a guardare sospirando la Merkel: la sua calma attiva, la sua chiarezza, i suoi appelli alla responsabilità personale e collettiva sono diventati fonte di ispirazione (e di invidia). I sospiri sono andati di pari passo con una delle domande che inquieta ed eccita tutta l’Europa: fino a quando ci sarà la Merkel? Ogni risposta è condizionata da speranze a paure, dall’ideologia anche, ma abbiamo cercato di fare il più possibile la tara dei pregiudizi. Ecco quindi il nostro viaggio nel modello tedesco, quello sanitario, quello europeo, quello della leadership della Merkel. Per i sospiri, l’ispirazione e l’invidia ci siamo rivolte a John Kampfner, che ha scritto un libro dal titolo “Why the Germans Do it Better”.

