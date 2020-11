Il vaccino sa molto di european way of life

L’Unione europea ha finalizzato ieri il suo accordo con Pfizer per l’acquisto di duecento milioni di dosi di vaccino e un’opzione per un’ulteriore tranche di altri 100 milioni di dosi. Da quando lunedì la Pfizer e l’azienda tedesca BioNTech hanno annunciato che il vaccino anti Covid che hanno sviluppato funziona al 90 per cento, era cominciato il chiacchiericcio: perché l’Europa non ha ancora fatto accordi sull’acquisto, mentre Stati Uniti e Regno Unito sì? La Commissione ha risposto in fretta, e ieri il chief executive di Pfizer, Albert Bourla, ha detto che la commessa europea è la più grande mai fatta e che mostra la determinazione di tutti nel voler proteggere la popolazione più vulnerabile, e in fretta. La storia di questo vaccino è europeissima, bisognerebbe raccontarla e riraccontarla in modo che ci sia la risposta pronta e precisa alla domanda: l’Europa dov’è? Eccola, l’Europa. Il chief executive dell’americana Pfizier, Albert Bourla, è nato a Salonicco in una famiglia ebrea, si è laureato in biologia della riproduzione alla facoltà veterinaria dell’Università della città e ha iniziato a lavorare per Pfizer nel 1993 nella divisione greca. Bourla ha iniziato a collaborare con l’azienda tedesca BioNTech già nel 2018 – si occupavano di sviluppare cure contro il cancro – e nel marzo del 2020 ha deciso di lavorare assieme per lo sviluppo del vaccino. Determinante è stato il rapporto con il fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, 55 anni, nato ad Alessandretta, in Turchia ed emigrato a Colonia quando aveva quattro anni e i suoi genitori erano stati assunti nella fabbrica della Ford. Bourla e Shain hanno raccontato che a unirli molto in questi anni è stata la loro storia comune di migranti scienziati. “Lui è greco e io sono della Turchia”, ha detto Shain al New York Times, “ci siamo sentiti personalmente molto vicini fin da subito”: nessuno dei due ha fatto cenno alle attuali divergenze (eufemismo) tra Grecia e Turchia, questa è una storia di eccellenza europea in cui ricerca e solidarietà superano anche i conflitti. C’è anche la storia d’amore ché BioNTech è stata fondata da una coppia, c’è Shain e c’è sua moglie, Özlem Türeci, nata in Germania da una famiglia immigrata da Istanbul: da ragazza voleva farsi monaca, poi ha incontrato il futuro marito e si è dedicata a lui, alla sua vocazione principale che era la ricerca, e alla loro figlia adolescente (quando hanno saputo dei buoni risultati del test del vaccino, hanno festeggiato con il tè turco). Il vaccino sarà prodotto in Germania e in Belgio, l’Ue ha fatto un accordo di base, ma i paesi europei potranno fare richieste anche a livello nazionale, anche se ci cerca di evitare la competizione: anzi, si punta tutto su un’altra unione, dopo quella monetaria, doganale, fiscale: l’unione sanitaria.

