L'Europa tifa Biden, ma la scossa trumpiana le ha fatto bene

Alla fine della primavera del 2017, la cancelliera tedesca Angela Merkel disse: “La stagione in cui potevamo fare affidamento sugli altri è in gran parte finita. E’ questo che ho capito negli ultimi giorni”. In quegli ultimi giorni c’era stato il G7 a Taormina, il primo dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca (e il voto della Brexit), quello in cui i diplomatici parlavano come Pollyanna: dai, almeno Trump si è presentato. Alla fine del vertice, il presidente americano non diede il suo appoggio al comunicato finale che stabiliva le priorità del G7 per il futuro, rifiutò di impegnarsi nell’implementazione del Trattato di Parigi sul clima e poco dopo si ritirò dal Trattato stesso. Era solo l’inizio di un disimpegno dell’America trumpiana nei confronti dell’alleato storico europeo: poi ci sarebbero state le liti sulla Nato, il ritiro dal trattato sul nucleare iraniano, i dazi su ferro e alluminio, l’annuncio del ritiro delle truppe americane di stanza in Germania e tanti altri dispetti più o meno dolorosi. Una recente ricerca del Pew Research Center mostra che in molti paesi europei l’America non è più vista come un alleato affidabile, che l’operato di Trump è considerato terribile e che un disamore così non si vedeva dal 2003, quando scoppiò la guerra in Iraq con annessa frattura nelle relazioni transatlantiche.

Pubblicità

Pubblicità