Quel brutto pasticciaccio sullo stato di diritto

Che cos’è l’Europa se non difende il rispetto dello stato di diritto nei suoi stati membri, se non sa resistere ai ricatti dei leader più illiberali che giochicchiano sprezzanti con i princìpi democratici e usano l’Unione europea come un bancomat? Ce lo stiamo chiedendo molto spesso in queste settimane, mentre l’Europa rifinisce il piano di aiuti europei anti Covid, prova a gestire in modo armonioso la minaccia della seconda ondata e aspira a un’autonomia strategica a livello internazionale, mentre America e Cina si fanno la guerra.

