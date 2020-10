Sul fronte delle battaglie culturali d'Europa

Il conflitto tra libertà e responsabilità, gli stress test che non abbiamo mai fatto, la scollatura finlandese e il tasso di permalosità in continuo aumento

La seconda ondata è qui, la battaglia culturale anche. Dai fondamentalisti delle mascherine siamo passati ai fondamentalisti del lockdown, come se davvero ci fosse qualcuno al mondo che ha la voglia e la forza – politica, individuale, fisica, emotiva – di richiudere tutto, di rimettere in attesa l’economia, il lavoro, le scuole, la vita. Semmai è il contrario, semmai siamo tutti merkeliani e vorremmo “fare di tutto per evitare un altro lockdown”. Semmai lo scontro culturale è qui, tra la libertà in senso assoluto e nello specifico – è una pandemia, questa, che si gestisce rispettando le regole e facendolo tutti insieme – una libertà individuale ed egoistica, e una libertà responsabile. Come ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo al premier britannico Boris Johnson che diceva che il Regno Unito è refrattario alle restrizioni perché è un paese fondato sulla libertà più di altri paesi, “noi amiamo la libertà, ma anche la serietà”.

