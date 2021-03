L'Ue non ha fallito

“Vorrei commentare i fatti, non narrazioni e i fatti dicono che la strategia dei vaccini dell’Unione europea è un successo”, ha detto ieri il vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas, rispondendo a una domanda del Foglio sul “fallimento clamoroso dell’Europa sui vaccini”. La sentenza è stata emessa da Aldo Cazzullo sul Corriere. La Commissione si è assicurata “2,6 miliardi di dosi, più del 25 per cento della capacità globale. Abbiamo assicurato che tutti gli europei possano avere accesso ai vaccini in tutta l’Ue. Abbiamo prevenuto uno scenario da incubo di nazionalismo del vaccino”, ha spiegato Schinas. Ma attenzione: mentre i critici passano il tempo a giudicare l’Ue, oggi “il centro di gravità” del problema si sta spostando dalla produzione di vaccini ai programmi di vaccinazione negli stati membri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni