Per la Commissione europea il nucleare è verde

Ursula von der Leyen ha forzato la mano per inserire gas e nucleare nella classificazione degli investimenti sostenibili in linea con il Green deal. Governo diviso. Opportunità in vista

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha deciso di far correre all’Unione europea un grosso rischio, forzando la mano per inserire il gas e il nucleare nella tassonomia, la classificazione degli investimenti sostenibili in linea con il Green deal. Le implicazioni vanno ben oltre Bruxelles e arrivano fino a Roma, dove i due leader delle principali forze che sostengono il governo di Mario Draghi – Giuseppe Conte e Enrico Letta – si erano pubblicamente schierati contro l’inclusione di gas e nucleare. La tassonomia è un affare da migliaia di miliardi di euro. Secondo le stime della Commissione, servono 360 miliardi l’anno di investimenti per realizzare il Green deal. La tassonomia dell’Ue dovrebbe servire da guida per mobilitare gli investitori privati, ma potrebbe avere implicazioni sulle regole che si applicano a banche e stati membri o sugli acquisti della Bce. L’eventuale introduzione di una “golden rule verde” nel Patto di stabilità dovrebbe ruotare attorno alla tassonomia per stabilire quali investimenti possano essere esclusi dalle regole su deficit e debito.