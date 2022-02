Ognuno ha il suo Pechino 2022 personale. Il calendario degli appuntamenti delle Olimpiadi invernali

Guida pratica per sportivi da divano per districarsi tra gli eventi e le finali dei Giochi olimpici in Cina

Sarà che i ritmi invernali sono più frenetici di quelli estivi; sarà che in inverno il tempo che si dedica al sollazzo è minore di quello che gli riserviamo in estate; sarà che a febbraio tutto il mondo dello sport non si ferma, come ogni quattro anni in estate, a celebrare lo spirito olimpico; o forse sarà soltanto che mica è semplice far andar d'accordo gli sci stretti con gli sci larghi, le tavole da neve con quelle da ghiaccio, i pattini ai piedi con quelli sotto i bob, il planare con il posizionare pietre; sarà per una cosa o per l'altra, o per tutte queste assieme, ma i Giochi olimpici invernali non generano, al contrario di quelle estive, un interesse monolitico capace di tenere davanti alla televisioni anche quegli sportivi da divano che un ostacolo non l'hanno mai saltato e che non conoscono le differenze tra un fioretto, una spada e una sciabola. Sono altro, sono un moltiplicarsi di palinsesti personali, di ritagli di tempo sottratti a qualcos'altro, un taglia e cuci che creano tante Olimpiadi diverse.

John Updike scriveva nel 1998 sul New Yorker "che servono lima e cesello per pianificare febbraio per evitare di ritrovarsi succubi di Nagano". Al contrario dell'Italia in America, o almeno in quell'America, non era un peccato per un grande scrittore dichiarare la sua passione per lo sport. Updike si divertiva a "occupare il mio tempo nell'unico modo nel quale mi sono sempre sentito uno sportivo: guardandolo". E così, per quell'edizione dei Giochi olimpici invernali scandagliò il programma delle gare, e ne ricavò "una scaletta perfetta, adatta a soddisfare i miei interessi sportivi, perché ormai il tempo è sempre meno per completare tutto quello che vorrei avere il lusso di completare". Una cosa che se fosse stata estate non avrebbe fatto, "perché rimanersene a poltrire per ore su di una poltrona, a guardare senza avere la necessità di pensare, è una prerogativa dell'estate".

C'è nulla di male a scegliere, a preferire qualche disciplina e ignorare in modo consapevole e scientifico qualche altra. È pur sempre inverno, e il periodo è quello che è, ci sono un sacco di cose da fare e spesso si è impossibilitati a diventare succubi di Pechino 2022. D'altra parte i Giochi olimpici sono alla ventiquattresima edizione, ne hanno ancora strada da fare per raggiungere il livello d'interesse di quelli estivi.

Il calendario di Pechino 2022

Sabato 5 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 7, 4 partite)

Ore 3:45 – SNOWBOARD femminile SS (qualificazioni, run 1)

Ore 4:47 – SNOWBOARD femminile SS (qualificazioni, run 2)

Ore 6:15 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (Trial Qualificazioni)

Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 8, 4 partite)

Ore 7:20 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (Qualification round)

Ore 8:45 – SCI DI FONDO femminile 15 km skiathlon

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA femminile 3000 metri

Ore 10:00 – BIATHLON staffetta mista

Ore 10:45 – SALTO CON GLI SCI femminile NH (Trial qualificazioni)

Ore 11:00 – FREESTYLE maschile moguls (qualificazioni, seconda parte)

Ore 11:45 – SALTO CON GLI SCI femminile NH (primo turno)

Ore 12:00 – SHORT TRACK femminile 500 metri (batterie)

Ore 12:10 – SLITTINO maschile (run 1)

Ore 12:30 – FREESTYLE maschile moguls (finale, prima parte)

Ore 12:35 – SALTO CON GLI SCI femminile NH (finale)

Ore 12:38 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (batterie)

Ore 13:05 – FREESTYLE maschile moguls (finale, seconda parte)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 9, 4 partite)

Ore 13:23 – SHORT TRACK staffetta mista (quarti di finale)

Ore 13:40 – FREESTYLE maschile moguls (finale, terza parte)

Ore 13:50 – SLITTINO maschile (run 2)

Ore 13:53 – SHORT TRACK staffetta mista (semifinali)

Ore 14:26 – SHORT TRACK staffetta mista (finale)

Domenica 6 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 10, 4 partite)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile SS (finale, run 1)

Ore 2:37 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event donne

Ore 2:57 – SNOWBOARD femminile SS (finale, run 2)

Ore 3:24 – SNOWBOARD femminile SS (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO maschile discesa

Ore 4:57 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event coppie (programma libero)

Ore 5:30 – SNOWBOARD maschile SS (qualificazioni prima parte)

Ore 6:32 – SNOWBOARD maschile SS (qualificazioni seconda parte)

Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 11, 4 partite)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile 30 km skiathlon

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile (5000 metri)

Ore 11:00 – FREESTYLE femminile Moguls (qualificazioni, seconda parte)

Ore 11:00 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (Trial)

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (primo turno)

Ore 12:30 – FREESTYLE femminile Moguls (finale, prima parte)

Ore 12:30 – SLITTINO maschile (terza run)

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (finale)

Ore 13:05 – FREESTYLE femminile Moguls (finale, seconda parte)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 12, 4 partite)

Ore 13:40 – FREESTYLE femminile Moguls (finale, terza parte)

Ore 14:15 – SLITTINO maschile (quarta run)

Lunedi 7 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 13, 3 partite)

Ore 2:22 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event maschile (programma libero)

Ore 2:30 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, prima parte)

Ore 3:15 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, seconda parte)

Ore 3:15 – SCI ALPINO femminile slalom gigante (prima manche)

Ore 3:31 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event danza (programma libero)

Ore 4:00 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, terza parte)

Ore 4:37 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event femminile (programma libero)

Ore 5:00 – SNOWBOARD maschile SBD (finale, run 1)

Ore 5:27 – SNOWBOARD maschile SBD (finale, run 2)

Ore 5:54 – SNOWBOARD maschile SBD (finale, run 3)

Ore 6:30 – FREESTYLE maschile BA (qualificazioni, prima parte)

Ore 6:45 – SCI ALPINO femminile slalom gigante (seconda manche)

Ore 7:15 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, seconda parte)

Ore 8:00 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, terza parte)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile 1500 metri (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON femminile 15 km individuale

Ore 11:28 – SALTO CON GLI SCI Mixed Team Trial Round

Ore 12:30 – SHORT TRACK femminile 500 metri (quarti di finale)

Ore 12:44 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (quarti di finale)

Ore 12:45 – SALTO CON GLI SCI Mixed Team (primo turno)

Ore 12:50 – SLITTINO femminile (prima run)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto semifinali

Ore 13:13 – SHORT TRACK femminile 500 metri (semifinali)

Ore 13:20 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (semifinali)

Ore 13:46 – SHORT TRACK femminile 500 metri (finale)

Ore 13:51 – SALTO CON GLI SCI Mixed Team (finale)

Ore 13:58 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (finale)

Ore 14:30 – SLITTINO femminile (seconda run)

Martedi 8 febbraio

Ore 2:22 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile (short program)

Ore 3:00 – FREESTYLE femminile BA (finale run 1)

Ore 3:22 – FREESTYLE femminile BA (finale run 2)

Ore 3:40 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (qualificazioni)

Ore 3:45 – FREESTYLE femminile BA (finale run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO maschile super-G

Ore 4:07 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (qualificazioni)

Ore 4:34 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (elimination run)

Ore 5:01 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (elimination Run)

Ore 7:05 – CURLING Mixed Team (finale bronzo)

Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (ottavi di finale)

Ore 7:48 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (ottavi di finale)

Ore 8:06 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (quarti di finale)

Ore 8:15 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (quarti di finale)

Ore 8:24 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (semifinali)

Ore 8:30 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (semifinali)

Ore 8:36 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (big final e small final)

Ore 8:43 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (big final e small final)

Ore 9:00 – SCI DI FONDO femminile sprint (qualificazioni)

Ore 9:30 – BIATHLON maschile 20 km individuale

Ore 9:50 – SCI DI FONDO maschile sprint (qualificazioni)

Ore 11:30 – SCI DI FONDO femminile sprint (quarti di finale)

Ore 11:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile 1500 metri (finale)

Ore 11:55 – SCI DI FONDO maschile sprint (quarti di finale)

Ore 12:25 – SCI DI FONDO femminile sprint (semifinali)

Ore 12:35 – SCI DI FONDO maschile sprint (semifinali)

Ore 12:47 – SCI DI FONDO femminile sprint (finale)

Ore 12:50 – SLITTINO femminile (terza run)

Ore 13:00 – SCI DI FONDO maschile sprint (finale)

Ore 13:05 – CURLING Mixed Team (finale oro)

Ore 14:35 – SLITTINO femminile (quarta run)

Mercoledi 9 febbraio

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile half pipe (qualificazioni, run 1)

Ore 3:15 – SCI ALPINO femminile slalom speciale (prima manche)

Ore 3:21 – SNOWBOARD femminile half pipe (qualificazioni, run 2)

Ore 4:00 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 1)

Ore 4:00 – FREESTLYE maschile BA (finale, run 1)

Ore 4:22 – FREESTYLE maschile BA (finale, run 2)

Ore 4:45 – FREESTYLE maschile BA (finale, run 3)

Ore 4:55 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 2)

Ore 5:30 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 1)

Ore 6:21 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 2)

Ore 6:45 – SCI alpino femminile slalom speciale (seconda manche)

Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile cross (ottavi di finale)

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (trial round)

Ore 8:07 – SNOWBOARD femminile cross (quarti di finale)

Ore 8:28 – SNOWBOARD femminile cross (semifinali)

Ore 8:45 – SNOWBOARD femminile cross (finali)

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (salto)

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (fondo)

Ore 12:00 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (quarti di finale)

Ore 12:44 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (batterie)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 1, 4 partite)

Ore 13:20 – SLITTINO maschile doppio (run 1)

Ore 13:29 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (semifinali)

Ore 13:45 – SHORT TRACK femminile staffetta 3000 metri (semifinali)

Ore 14:20 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (finale)

Ore 14:35 – SLITTINO maschile doppio (run 2)

Giovedi 10 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 1, 4 partite)

Ore 2:30 – SKELETON maschile (heat 1)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile half pipe (final run 1)

Ore 2:38 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile (programma libero)

Ore 2:57 – SNOWBOARD femminile half pipe (final run 2)

Ore 3:24 – SNOWBOARD femminile half pipe (final run 3)

Ore 3:30 – SCI ALPINO maschile combinata (discesa libera)

Ore 4:00 – SKELETON maschile (heat 2)

Ore 4:15 – SNOWBOARD maschile cross (seeding run 1)

Ore 5:10 – SNOWBOARD maschile cross (seeding run 2)

Ore 7:00 – SNOWBOARD maschile cross (ottavi di finale)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 2, 4 partite)

Ore 7:15 – SCI ALPINO maschile combinata (slalom speciale)

Ore 7:37 – SNOWBOARD maschile cross (quarti di finale)

Ore 7:58 – SNOWBOARD maschile cross (semifinali)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO femminile 10 km

Ore 8:15 – SNOWBOARD maschile cross (finali)

Ore 12:00 – FREESTYLE mixed team Aerials (finale 1)

Ore 12:50 – FREESTYLE mixed team Aerials (finale 2)

Ore 13:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile 5000 metri (finale)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 2, 4 partite)

Ore 14:30 – SLITTINO team relay

Venerdi 11 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 3, 4 partite)

Ore 2:30 – SKELETON femminile (heat 1)

Ore 2:30 – SNOWBOARD maschile half pipe (finale, run 1)

Ore 2:57 – SNOWBOARD maschile half pipe (finale, run 2)

Ore 3:24 – SNOWBOARD maschile half pipe (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO femminile super-G

Ore 4:00 – SKELETON femminile (heat 2)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 3, 4 partite)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile 15 km

Ore 9:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile 1000 metri (finale)

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 10:00 – BIATHLON femminile sprint 7,5 km

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (qualificazioni)

Ore 12:00 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (quarti di finale)

Ore 12:18 – SHORT TRACK maschile 500 metri (batterie)

Ore 12:55 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (semifinali)

Ore 13:04 – SHORT TRACK maschile staffetta 5000 metri (semifinali)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 4, 3 partite)

Ore 13:20 – SKELETON maschile (heat 3)

Ore 13:43 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (finale)

Ore 14:55 – SKELETON maschile (heat 4)

Sabato 12 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 4, 3 partite)

Ore 3:00 – SNOWBOARD cross mixed team (quarti di finale)

Ore 3:30 – SNOWBOARD cross mixed team (semifinali)

Ore 3:50 – SNOWBOARD cross mixed team (finali)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 5, 4 partite)

Ore 7:30 – SCI DI FONDO femminile staffetta 4X5 km

Ore 9:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile inseguimento a squadre (quarti di finale)

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 9:53 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile 500 metri (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON maschile 10 km sprint

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (primo turno)

Ore 12:05 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO rhythm dance

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (finale)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 5, 4 partite)

Ore 13:20 – SKELETON femminile (heat 3)

Ore 14:55 – SKELETON femminile (heat 4)

Domenica 13 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 6, 4 partite)

Ore 2:30 – BOB femminile singolo (heat 1)

Ore 3:00 – FREESTYLE femminile SS (qualificazioni, run 1)

Ore 3:15 – SCI ALPINO maschile slalom gigante (prima manche)

Ore 4:00 – BOB femminile singolo (heat 2)

Ore 4:01 – FREESTYLE femminile SS (qualificazioni, run 2)

Ore 6:45 – SCI ALPINO maschile slalom gigante (seconda manche)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 6, 4 partite)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile staffetta 4X10 km

Ore 10:00 – BIATHLON femminile inseguimento 10 km

Ore 11:45 – BIATHLON maschile inseguimento 12,5 km

Ore 12:00 – FREESTYLE femminile aerials (qualificazioni 1)

Ore 12:00 – SHORT TRACK maschile 500 metri (quarti di finale)

Ore 12:27 – SHORT TRACK maschile 500 metri (semifinali)

Ore 12:44 – SHORT TRACK femminile staffetta 3000 metri (finale)

Ore 12:45 – FREESTYLE femminile Aerials (qualificazioni 2)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 7, 3 partite)

Ore 13:14 – SHORT TRACK maschile 500 metri (finale)

Ore 14:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile inseguimento a squadre (quarti di finale)

Ore 14:56 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile 500 metri (finale)

Lunedi 14 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 7, 3 partite)

Ore 2:22 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO danza (programma libero)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile big air (qualificazioni, run 1)

Ore 2:30 – BOB femminile singolo (heat 3)

Ore 2:30 – FREESTYLE femminile slopestyle (finale, run 1)

Ore 2:57 – FREESTYLE femminile slopestyle (finale, run 2)

Ore 3:15 – SNOWBOARD femminile big air (qualificazioni, run 2)

Ore 3:24 – FREESTYLE femminile slopestyle (finale, run 3)

Ore 4:00 – SNOWBOARD femminile big air (qualificazioni, run 3)

Ore 4:00 – BOB femminile singolo (heat 4)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (prima semifinale)

Ore 5:30 – FREESTYLE maschile SS (qualificazioni, round 1)

Ore 6:30 – SNOWBOARD maschile big air (qualificazioni, Run 1)

Ore 6:32 – FREESTYLE maschile SS (qualificazioni, round 2)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 8, 4 partite)

Ore 7:15 – SNOWBOARD maschile big air (qualificazioni, run 2)

Ore 8:00 – SNOWBOARD maschile big air (qualificazioni, run 3)

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI a squadre (primo turno)

Ore 12:00 – FREESTYLE femminile aerials (finale 1)

Ore 13:00 – FREESTYLE femminile aerials (finale 2)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 8, 4 partite)

Ore 13:05 – BOB maschile doppio (heat 1)

Ore 13:06 – SALTO CON GLI SCI a squadre (finale)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (seconda semifinale)

Ore 14:40 – BOB maschile doppio (heat 2)

Martedì 15 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 9, 4 partite)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile big air (finale, run 1)

Ore 2:30 – FREESTYLE maschile slopestyle (finale, run 1)

Ore 2:52 – SNOWBOARD femminile big air (finale, run 2)

Ore 2:57 – FREESTYLE maschile slopestyle (finale, run 2)

Ore 3:15 – SNOWBOARD femminile big air (finale, run 3)

Ore 3:24 – FREESTYLE maschile slopestyle (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO femminile discesa

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (play-off qualificazioni, 2 partite)

Ore 6:00 – SNOWBOARD maschile big air (finale, run 1)

Ore 6:22 – SNOWBOARD maschile big air (finale, run 2)

Ore 6:45 – SNOWBOARD maschile big air (finale, run 3)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 9, 4 partite)

Ore 7:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile inseguimento a squadre (semifinali)

Ore 7:52 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile inseguimento a squadre (semifinali)

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile Gundersen LH/10 km (salto)

Ore 9:22 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile inseguimento a squadre (finali)

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (playoff qualificazioni, 1 partita)

Ore 9:41 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile inseguimento a squadre (finali)

Ore 10:00 – BIATHLON maschile staffetta 4X7,5 km

Ore 11:08 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO femminile (programma corto)

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile Gundersen LH/10 km (sci di fondo)

Ore 12:00 – FREESTYLE maschile aerials (qualificazioni 1)

Ore 12:45 – FREESTYLE maschile aerials (qualificazioni 2)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 10, 4 partite)

Ore 13:15 – BOB maschile doppio (heat 3)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (playoff qualificazioni, 1 partita)

Ore 14:50 – BOB maschile doppio (heat 4)

Mercoledi 16 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 10, 3 partite)

Ore 3:15 – SCI ALPINO maschile slalom speciale (prima manche)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Ore 6.45 – SCI ALPINO maschile slalom speciale (seconda manche)

Ore 7:00 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 11, 3 partite)

Ore 8.45 – BIATHLON femminile staffetta 4X6 km

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Ore 10:00 – SCI DI FONDO femminile team sprint (semifinali)

Ore 10:40 – SCI DI FONDO maschile team sprint (semifinali)

Ore 12:00 – FREESTYLE maschile Aerials (finale 1)

Ore 12:00 – SCI DI FONDO femminile team sprint (finale)

Ore 12:30 – SCI DI FONDO maschile team sprint (finale)

Ore 12:30 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (finale bronzo)

Ore 12:30 – SHORT TRACK femminile 1500 metri (quarti di finale)

Ore 13:00 – FREESTYLE maschile aerials (finale 2)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 11, 4 partite)

Ore 13:15 – SHORT TRACK femminile 1500 metri (semifinali)

Ore 13:44 – SHORT TRACK maschile staffetta 5000 metri (finale)

Ore 14:18 – SHORT TRACK femminile 1500 metri (finale)

Ore 14:30 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Giovedi 17 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 14, 4 partite)

Ore 2:20 – FREESTYLE femminile halfpipe (qualificazioni, run 1)

Ore 3:21 – FREESTYLE femminile halfpipe (qualificazioni, run 2)

Ore 3:30 – SCI ALPINO femminile combinata (discesa libera)

Ore 4:30 – FREESTYLE femminile ski cross (seeding)

Ore 5:10 – HOCKEY SUL GHIACCIO femminile (finale oro)

Ore 5:30 – FREESTYLE maschile halfpipe (qualificazioni, run 1)

Ore 6:21 – FREESTYLE maschile halfpipe (qualificazioni, run 2)

Ore 7:00 – SCI ALPINO femminile combinata (slalom speciale)

Ore 7:00 – FREESTYLE femminile skicross (ottavi di finale)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 14, 4 partite)

Ore 7:35 – FREESTYLE femminile skicross (quarti di finale)

Ore 7:54 – FREESTYLE femminile skicross (semifinali)

Ore 8:10 – FREESTYLE femminile skicross (finali)

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile a squadre LH4X5 km (salto)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile 1000 metri (finale)

Ore 11:08 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO femminile (programma libero)

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile a squadre LH4X5 km (sci di fondo)

Ore 13:05 – CURLING maschile semifinali

Venerdi 18 febbraio

Ore 2:30 – FREESTYLE femminile halfpipe (finale, run 1)

Ore 2:57 – FREESTYLE femminile halfpipe (finale, run 2)

Ore 3:24 – FREESTYLE femminile halfpipe (finale, run 3)

Ore 4:45 – FREESTYLE maschile skicross (seeding)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (semifinale)

Ore 7:05 – CURLING maschile (finale bronzo)

Ore 7:45 – FREESTYLE maschile skicross (ottavi di finale)

Ore 8:20 – FREESTYLE maschile skicross (quarti di finale)

Ore 8:39 – FREESTYLE maschile skicross (semifinali)

Ore 8:55 – FREESTYLE maschile skicross (finali)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile 1000 metri (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON maschile mass start 15 km

Ore 11:38 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO coppie (programma corto)

Ore 13:00 – BOB femminile doppio (heat 1)

Ore 13:05 – CURLING femminile (semifinali)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (semifinale)

Ore 14:30 – BOB femminile doppio (heat 2)

Sabato 19 febbraio

Ore 2:30 – BOB maschile a quattro (heat 1)

Ore 2:30 – FREESTYLE maschile halfpipe (finale, run 1)

Ore 2:57 – FREESTYLE maschile halfpipe (finale, run 2)

Ore 3:24 – FREESTYLE maschile halfpipe (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO parallelo a squadre (ottavi di finale)

Ore 4:05 – BOB maschile a quattro (heat 2)

Ore 4:47 – SCI ALPINO parallelo a squadre (quarti di finale)

Ore 5:14 – SCI ALPINO parallelo a squadre (semifinali)

Ore 5:37 – SCI ALPINO parallelo a squadre (finale bronzo)

Ore 5:46 – SCI ALPINO parallelo a squadre (finale oro)

Ore 7:00 – SCI DI FONDO maschile 50 km

Ore 7:05 – CURLING maschile (finale oro)

Ore 8:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile mass start (semifinali)

Ore 8:45 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile mass start (semifinali)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' maschile mass start (finale)

Ore 10:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA' femminile mass start (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON femminile mass start 12,5 km

Ore 12:08 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO coppie (programma libero)

Ore 13:00 _ BOB femminile doppio (heat 3)

Ore 13:05 – CURLING femminile (finale bronzo)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (finale bronzo)

Ore 14:30 – BOB femminile doppio (heat 4)

Domenica 20 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile (finale oro)

Ore 2:30 – BOB maschile a quattro (heat 3)

Ore 4:20 – BOB maschile a quattro (heat 4)

Ore 5:00 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO (gala di esibizione)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (finale oro)

Ore 7:30 – SCI DI FONDO femminile mass start femminile 30 km