Macron in visita da Putin. Ma di chi tutela gli interessi? 

Bruxelles. Emmanuel Macron è stato costretto a un lungo tour virtuale degli alleati occidentali, prima della sua visita di ieri a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Negli ultimi cinque giorni il sistema di videoconferenza dell’Eliseo si è surriscaldato: Joe Biden, Boris Johnson, Jens Stoltenberg per la Nato, Charles Michel per l’Ue, i leader di Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia, oltre al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’Eliseo assicura che le telefonate servivano al coordinamento occidentale per aumentare la pressione su Putin. Secondo la narrazione francese, Macron fa tornare l’Europa al tavolo negoziale. Ma, tra diplomatici e osservatori, prevale un’altra lettura. L’iniziativa di Macron è vista con sospetto da una parte consistente dell’Ue, che non ha apprezzato le dichiarazioni sulla “morte cerebrale” della Nato o “un nuovo ordine di sicurezza e stabilità in Europa”.

