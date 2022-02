L'America usa la strategia della massima trasparenza contro i colpi a sorpresa di Putin

Per inibire l’aggressione della Russia all’Ucraina, l’Amministrazione Biden ha scelto di usare la strategia della massima trasparenza. Condivide molte informazioni d’intelligence con il pubblico e lo fa quasi in tempo reale, in modo da non lasciare ai russi lo spazio di manovra per intorbidare la situazione – un campo nel quale sono specialisti. E se non condivide le informazioni proprio con tutti, il governo americano le condivide comunque con gli alleati in Europa. Il punto degli americani è: se spieghiamo alle persone cosa vuole fare il presidente Putin prima che lui lo faccia, riusciamo ad azzerare il suo vantaggio e a prevenire i suoi piani. Così in Europa negli ultimi quattro giorni (ma va avanti da mesi) abbiamo ricevuto una sequenza di rivelazioni che sono il frutto di intercettazioni e di rapporti dell’intelligence americana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE