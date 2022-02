Perché russi e separatisti dicono che nel Donbass c'è un genocidio

Nel Donbass quello che è apparso come un precipitare molto rapido degli eventi ha avuto una preparazione lenta e meticolosa per giustificare un incremento della violenza da parte dei separatisti filorussi contro l’esercito ucraino, e un’eventuale invasione da parte di Mosca. La propaganda della Russia e delle due finte repubbliche di Donetsk e Lugansk ha cercato di forgiare il casus belli accusando gli ucraini di ogni nefandezza, incluso il “genocidio” contro la popolazione russa. La parola aveva prima iniziato a presentarsi sui canali Telegram. Con cautela è entrata anche nei servizi dei media di stato russi, che hanno iniziato a parlare di atrocità contro i russi portando a sostegno anche foto molto cruente. Nelle immagini si vedevano persone legate, picchiate, uccise. Il sito di notizie finanziato dal Cremlino, Sputnik, aveva raccontato che la Rada, il Parlamento ucraino, aveva accusato il presidente Volodymyr Zelensky di voler preparare un “massacro dei russi” in Ucraina. Non è mai accaduto, inoltre Zelensky è russofono, viene dalla parte più a est della nazione e i nazionalisti non mancano di accusarlo di essere troppo vicino a Mosca, anche per la sua provenienza. Oltre che falsa la notizia ha quindi anche poche basi logiche. La direttrice di Rt, l’emittente che prima si chiamava Russia today, Margarita Simonyan, che è una dei propagandisti di Mosca più agguerriti, è andata in tv e fingendo di non trattenere l’emozione ha detto che la Russia non ha altra scelta se non intervenire nel Donbass prima che l’Ucraina costruisca campi di concentramento e gasi le persone. Il momento in cui è stato chiaro che l’insistenza sul genocidio era parte della strategia russa per preparare una realtà virtuale è stato quando il presidente Vladimir Putin ha detto: “La nostra opinione è che quello che sta accadendo nel Donbass è un genocidio”. Gli hanno fatto eco ambasciatori, come Anatoli Antonov, il capo della diplomazia russa negli Stati Uniti. Anche la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ieri ha detto che il genocidio nel Donbass c’è, forse nei numeri non “è grande come quello in Africa”, ma non ha spiegato a quale paese africano si riferisse. In questi anni la Russia ha dato passaporti russi nel Donbass, ha creato dei propri cittadini, che ovviamente, in caso di genocidio, non potrebbe non essere chiamata a difendere.

