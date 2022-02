La contromossa di Putin è una crisi umanitaria artificiale nel Donbass

In queste ore assistiamo allo spettacolo di una sceneggiata pericolosa organizzata dalla Russia al confine con l’Ucraina, nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk. Per due giorni a partire da giovedì l’artiglieria dei miliziani filorussi ha bombardato con intensità e con una coordinazione mai viste prima tutta la linea del fronte – perché speravano di provocare una risposta da parte dell’esercito ucraino. Ma dall’altra parte l’ordine è di non reagire perché ogni colpo sparato in risposta contro i filorussi potrebbe essere preso a pretesto dai centodieci gruppi tattici di combattimento e centosessantamila soldati russi appena al di là del confine per cominciare l’invasione. Gli analisti dell’intelligence americana hanno calcolato che cento era il numero sufficiente a cominciare la guerra, quella soglia è stata superata due settimane fa e i satelliti che controllano la regione non hanno mai visto un dispiegamento di forze di quelle dimensioni. Poi, anche se la provocazione non ha funzionato, i leader delle due regioni separatiste hanno dato alla popolazione l’ordine di evacuazione in massa verso la Russia. Prima donne e bambini e poi tutti gli altri, come se fosse in corso una catastrofe.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE