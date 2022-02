Così l'ex cancelliere Schröder tiene in ostaggio il governo di Berlino

Il sogno della cancelleria lo accarezzava sin da bambino e per arrivarci c’ha lavorato una vita, malgrado fosse il solo a crederci. Adesso che c’è arrivato, Olaf Scholz, mai e poi mai avrebbe pensato di dover fare i conti con il rischio di una guerra nel cuore dell’Europa, in Ucraina, cuscinetto in bilico fra Nato e Russia. Rischio con cui, in questa gravità, nessuno degli otto cancellieri prima di lui aveva mai dovuto confrontarsi. E mai e poi mai Scholz avrebbe immaginato che una minaccia potesse arrivargli proprio dal suo partito socialdemocratico e, in primis, da colui che ne è stato leader, oltre che suo ultimo cancelliere (1998- 2005): Gerhard Schröder. Di cui Scholz fu pupillo, segretario generale e guardaspalle nella battaglia per far digerire al partito la riforma del mercato del lavoro Agenda 2010, principale lascito di Schröder, che rimise in piedi il “malato d’Europa” ma che dilaniò la Spd ed ebbe i più agguerriti avversari proprio nelle sue file. Adesso il suo mentore rischia di metterlo in cattiva luce e di piazzare un macigno sul suo cammino: Schröder è il convitato di pietra che tiene in ostaggio la Spd, la politica del governo sull’Ucraina e la leadership di Scholz.

