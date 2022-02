Il minipacchetto di sanzioni europee contro la Russia

Bruxelles. La Germania di Olaf Scholz ha deciso da che parte stare, dopo che Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche autoproclamate del Donbas e le sue truppe sono entrate nel territorio dell’Ucraina, superando la linea rossa fissata dall’occidente per adottare sanzioni massicce contro la Russia. Il pacchetto messo in piedi dall’Unione europea non è quello “devastante” che era stato promesso da Charles Michel e Ursula von der Leyen, in caso di ulteriore aggressione militare russa. Ma il cancelliere tedesco ha adottato la sanzione che ha il più forte valore simbolico: la sospensione del gasdotto Nord Stream 2. “C’è stato un drammatico cambiamento nella situazione”, ha spiegato Scholz: “Questo includerà Nord Stream 2. Ho chiesto al nostro ministero degli Affari economici di condurre una nuova analisi della sicurezza delle forniture energetiche. Nelle circostanze attuali, la certificazione (del gasdotto) non è possibile”.

