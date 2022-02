Crisi in Ucraina, l'Ue è pronta a far scattare le sanzioni contro la Russia

Bruxelles. I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di non ascoltare l’appello lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di adottare subito una serie di sanzioni contro la Russia o almeno rendere pubblica la lista di misure restrittive in caso di ulteriore aggressione all’Ucraina. Ma la decisione di Vladimir Putin di riconoscere le due autoproclamate repubbliche popolari del Donbass mette i ventisette di fronte allo stesso dilemma. E’ un atto sufficientemente grave da giustificare sanzioni massicce? Oppure è meglio aspettare che i soldati russi mettano piede in Ucraina? E cosa succederà se si limiteranno a un intervento nelle zone controllate dai ribelli pro russi nel Donbass, senza superare l’attuale linea del fronte? Una risposta non è stata data dai ministri degli Esteri dell’Ue, nonostante abbiano seguito il dibattito al Consiglio di sicurezza russo convocato da Putin. “Sicuramente se c’è annessione ci saranno sanzioni”, ha detto l’Alto rappresentante, Josep Borrell, poco prima che Putin annunciasse la decisione di riconoscere le due repubbliche auto-proclamate del Donbass: “Se ci sarà un riconoscimento metterò sanzioni sul tavolo e i ministri decideranno”. Tradotto dal linguaggio diplomatico: non è certo che l’Ue trovi l’unanimità dei 27 stati membri necessaria al via libera, se la Russia si limiterà al riconoscimento. Inoltre, il pacchetto preparato dalla Commissione potrebbe essere smembrato per adottare misure più leggere e tenere viva la speranza diplomatica. Il pacchetto ha “delle componenti che possono essere adottate a diversi livelli a seconda del tipo di aggressione”, ha spiegato Borrell.

