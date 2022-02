Biden sanziona "l'inizio dell'invasione" della Russia in Ucraina

“Invasione” è la linea rossa: se le azioni di Vladimir Putin sono definite un’invasione, le sanzioni devono essere “massicce”, come ha ripetuto in passato il presidente americano Joe Biden. Per questo nelle ultime ventiquattro ore il mondo della geopolitica si è diviso in chi dice invasione e chi no. Ma soprattutto: da che parte sta Biden? Il presidente ha personalmente dissolto ogni ambiguità, mentre i repubblicani all’opposizione gli davano comunque, in modo preventivo, dell’“impotente”. Biden ha detto che si tratta di invasione e che sono state messe delle sanzioni molto più grandi di quelle decise nel 2014 quando Putin fece l’annessione della Crimea. Il principio adottato è: se Mosca va avanti con la sua escalation, “in evidente violazione della legge internazionale”, gli Stati Uniti andranno avanti con sanzioni più grandi. Biden ha chiesto: “In nome di dio, secondo Putin chi gli ha dato il diretto di decidere i confini” dei paesi sovrani?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE