Per quanto tempo Putin ci terrà in ostaggio

Potrebbe essere lungo, l’assedio diplomatico e militare di Vladimir Putin all’occidente. Continuiamo a leggere di attacchi imminenti, e il dispiegamento di truppe russe alle soglie dell’Ucraina questo dicono: siamo pronti. Ma poi invece i tempi si allungano a tal punto che sorge il dubbio contrario: non è che è lo stesso Putin a volere questo logoramento aggressivo? Il presidente russo sa che le crisi permanenti un po’ perdono visibilità – e al buio si ottengono cose che alla luce non sarebbero possibili – e un po’ spezzano le alleanze democratiche, che nel lungo periodo tendono a farsi venire dubbi, a perdere lo slancio. I putinologi sono al lavoro e cercano di decifrare che cosa c’è nella testa dello zar Vladimir, e poiché nessuno lo sa ogni ipotesi diventa plausibile. E forse pure questo fa parte del piano d’assedio di Putin. Il capo della scuola di relazioni internazionali all’università guidata dal ministero degli Esteri russo, Andrei Sushentsov, ha detto: “Penso che questa crisi ci accompagnerà, sotto varie forme, per tutto il 2022 almeno”. E ha descritto questo assedio come la prima fase del piano russo per costringere l’occidente ad accettare una nuova architettura della sicurezza nell’Europa orientale. La sintesi del messaggio di Sushentsov è: la Russia tiene viva e ben presente la minaccia di guerra e intanto costringe gli occidentali a negoziati che fino a ora hanno evitato. In un’intervista ha specificato meglio: “Ciò che conta è la suspense che caratterizza il tempo che precede la guerra. La gente è stata viziata da un lungo periodo di pace, considera la sicurezza come un dato di fatto e come una concessione gratuita invece che come una cosa che va negoziata: questo è un errore”. Se vi sembra che in questo modo siamo in ostaggio dei tempi e delle pianificazioni di Vladimir Putin è perché in effetti lo siamo. Siamo andate a vedere le condizioni di questo sequestro, le vie diplomatiche aperte e anche le eventuali vie di fuga, sapendo che sì, Putin è indecifrabile e ci sta dettando i tempi, ma i calcoli può sbagliarli anche lui, e la scommessa che ha fatto sulla assoluta prevedibilità delle mosse occidentali potrebbe pure perderla.

