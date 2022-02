Quanto freddo può sentire l'Unione europea

Il presidente americano, Joe Biden, ha promesso di inviare tremila truppe aggiuntive in Europa orientale. La maggior parte sarà destinata alla Polonia e alla Romania ed è una risposta alla minaccia della Russia, che dice di non essere soddisfatta delle risposte avute dagli Stati Uniti e dalla Nato riguardo alle sue preoccupazioni sulla sicurezza e che continua a schierare militari e mezzi lungo i confini dell’Ucraina. Gli Stati Uniti portano addosso la macchia dell’Afghanistan, per Biden l’Ucraina è quasi una questione di cuore, i rapporti con l’Ue sono altalenanti e tutti questi fattori concorrono a mandare con forza un unico messaggio a Mosca: questa volta non ci coglierai impreparati. Gli europei, che all’inizio della crisi ai confini di Kiev, avevano visto parlottare americani e russi con troppa assiduità si erano sentiti esclusi dalle trattative e sentivano le paure di una nuova Yalta, ora accolgono con un sospiro il sostegno americano: un po’ in ordine sparso, ma in generale apprezzano. Gli ucraini hanno guardato questo show di aiuti con molta attenzione, hanno festeggiato l’arrivo dei missili anticarro Javelin con speranza e soddisfazione, sono contenti che l’America non volti lo sguardo, anche se non approvano sempre i messaggi sull’attacco imminente.

