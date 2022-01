Cosa vuole la Nato ora che è uscita dal coma

Dopo aver ammassato soldati e mezzi militari al confine con l’Ucraina, pronti per lanciare un attacco da più direzioni, il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che non ha altre alternative: non è la Russia il problema, il problema è la Nato che si è fatta sempre più espansiva. Così, il ministero degli Esteri russo si è messo a lavoro e ha stilato una lista di richieste irrealizzabili dirette alla Nato, talmente irrealizzabili da sembrare fatte per farsi dire di no. Tra queste, Mosca chiedeva la garanzia che l’Ucraina e la Georgia non entreranno mai a far parte dell’Alleanza atlantica. Sono seguite settimane intense, un lavorio diplomatico in cui gli Stati Uniti hanno cercato un punto di incontro, noi europei stavamo a guardare e la Nato, con un moto di orgoglio, di coerenza e di forza ha detto al presidente russo: non sei tu che detti le nostre regole. Lo ha invitato a dialogare, a ridefinire cose importanti come i limiti reciproci per il dispiegamento di missili, ma per il resto gli ha detto con chiarezza che sarà l’Alleanza a stabilire chi può entrare e chi no.

