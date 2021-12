Cosa ci apparecchia Macron da presidente dell'Europa

La presidenza del Consiglio dell’Unione europea è sempre un appuntamento ambizioso per i paesi membri. Si assume di rado, vale sei mesi, è un lavoro importante in cui ogni stato proietta l’immagine dell’Unione europea che ha in mente: e si sa che ci sono ventisette modi diversi di immaginarla. Se però il semestre capita nelle mani della Francia di Emmanuel Macron sembra la chiusura del cerchio: la messa in scena di una Sorbona 2.0. Tra Macron e l’europeismo c’è un rapporto complesso, è stato il primo politico ad aver impostato la sua campagna elettorale nel 2017 attorno ai valori europei, a sovrapporli a quelli francesi, a estenderli, ad ampliarli fino a perdere i confini di quello che era francese e quello che era europeo. In tanti in Ue, soprattutto dal coro sovranista, digrignavano i denti e malignavano: eccola, la solita Francia imperialista. E’ vero, l’europeismo del racconto macroniano è impregnato di francesità, ma la grandeur usata finora soltanto per raccontare la Francia per la prima volta è stata usata per raccontare l’Europa. Erano i tempi in cui si giocava a prendere le distanze dall’Ue, in cui si facevano le campagne elettorali parlando di exit, accusando Bruxelles di tutto: dei migranti, dei tappi di sughero, della burocratizzazione, della curvatura delle banane, dei vincoli economici. Tutto. Erano i tempi dei sovranisti in ascesa, della Brexit, di Donald Trump già alla Casa Bianca che in Francia Marine Le Pen vedeva come la prova del trionfo dei nazionalismi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE