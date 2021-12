L'affanno della convivenza dei sovranisti d'Europa

L’immagine più forte delle ultime settimane viene da Lany, in Repubblica Ceca, dove finalmente è stato nominato un nuovo primo ministro, un conservatore. Si chiama Petr Fiala, è il leader di Spolu, in ceco vuol dire Insieme e in realtà è un megapartito che ne contiene altri tre di centrodestra tra cui Ods, il gruppo di cui Fiala fa parte, e che in Europa siede tra i Conservatori e riformisti, una famiglia in cui Fiala ora sembra trovarsi quasi per sbaglio. Anche se nel partito sembra esserci capitato per caso, sono le alleanze che contano. Dice di essere europeista, non vuole fare rivoluzioni o controrivoluzioni per sovvertire i partiti europei, come gli altri ha opinioni radicali nei confronti dell’immigrazione ma lui è uno molto bravo a fare alleanze. Tanto da aver formato un governo che è un enorme contenitore che abbraccia la sua coalizione, il Partito dei Pirati e Stan, Sindaci e Indipendenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE