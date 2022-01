A quanta frugalità saprà rinunciare il Rutte IV

Per fare il deputato nei Paesi Bassi bisogna essere molto allenati, perché lo sforzo non è soltanto politico: i negoziati all’Aia sono uno sforzo quasi fisico, una maratona che, dal momento in cui ti getti nella danza della politica olandese, sai che potrebbe non finire mai. Direte voi, ma avete mai visto i nostri di politici, tutte quelle liti? Quell’accapigliarsi? Quegli sgambetti? Ecco, i Paesi Bassi sono un’altra cosa, sono il luogo della politica per la politica, in cui tutto è in continua trasformazione. In cui il negoziato non è momentaneo: si fa perpetuo. In questo clima di fatica, di chiacchiere e di simmetrie politiche ha prestato giuramento il quarto governo di Mark Rutte, uno dei premier più resistenti d’Europa, che ha governato con tutti, dal populista di estrema destra Geert Wilders ai laburisti. La sua ultima coalizione è identica alla precedente, eppure è completamente diversa. Ci sono voluti 273 giorni per formarla, battendo così il record dei 225 giorni impiegati nel 2017. Ne fanno parte il Partito liberal-conservatore Vvd del premier, i Liberali di sinistra, i D66, i cristianodemocratici di Cda e i Cristiano-Uniti. Rispetto al precedente governo i rapporti di forza si sono invertiti e se prima erano i cristianodemocratici ad avere più potere ora sono i liberali di sinistra. Le cose, quindi, dovevano cambiare con un impatto che sarà determinante per tutta l’Europa. L’accordo è lungo quarantasette pagine, è lo specchio di quanto sia pazza questa Olanda capace di cambiare da un giorno all’altro pur mantenendo le stesse pedine. E pure senza contraddirsi. La verità è che il sistema è complesso, i dibattiti all’Aia sono spesso surreali e tutto questo ha un retaggio antico. E’ l’effetto della democrazia polder, nata prima nei campi e poi passata alla politica. Il modello polder è un modo di prendere decisioni che si basa sul consenso, e si discute ancora molto sulla sua origine. Noi ne abbiamo scelta una: per difendere le terre dall’acqua, c’era bisogno di un dialogo continuo tra le varie associazioni delle città e del mondo contadino che ha determinato la nascita dei polder, terre bonificate dal mare che hanno bisogno di una manutenzione costante. E’ nata così la cultura del compromesso nei Paesi Bassi. E’ un modello che non piace a tutti, ma che ormai regola la formazione dei governi e i dibattiti in Parlamento, dove tutti, anche le voci più minoritarie, hanno diritto di parola (non a caso la Camera è frammentata in 19 partiti, di cui alcuni minuscoli). In Olanda il compromesso non è una scorciatoia, è un’arte che va curata, nutrita. Può sembrare un gran disastro, invece costringe a trovare soluzioni. E funziona. Siamo andate a studiare questo nuovo governo, che è una rivoluzione, e siamo partite dalla sua guida: Mark Rutte, un uomo molto misterioso.

