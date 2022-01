Come guardare negli occhi questa Germania bifronte

Nel 2014, quando Vladimir Putin fece l’annessione unilaterale della Crimea, la penisola ucraina affacciata sul Mar Nero, l’allora cancelliera tedesca Angela Merkel organizzò e schierò i ventotto paesi dell’Unione europea, compresi i sostenitori più espliciti della Russia come l’Ungheria e Cipro, compatti nel richiedere le sanzioni. Introdusse il cosiddetto “formato Normandia”, un tavolo di negoziati che coinvolge la Germania, la Francia, Mosca e Kiev, per guidare le trattative e si coordinò con gli Stati Uniti per impedire a Putin di infilarsi nelle divisioni occidentali e approfittarsene. L’approccio cauto e pragmatico di Berlino nei confronti della Russia non è cambiato oggi che Putin si è rifatto belligerante, ma l’attuale cancelliere, Olaf Scholz, non riesce né a guidare né a fare parte di una coalizione occidentale votata se non altro all’unità e così, come dice il corrispondente a Berlino dell’Economist, Tom Nuttall, “il leader del più grande e del più ricco paese dell’Ue sembra uno come gli altri”, s’è perso cioè l’eccezionalismo tedesco. Su questo eccezionalismo poi pesano tanti retaggi: da molti anni si parla della necessità di una maggiore leadership tedesca anche a livello militare, ma la Germania continua a essere riluttante.

