L'Europa può sanzionare la Russia e vivere senza il suo gas?

Chiedersi per quanto tempo l’Europa possa resistere in caso di interruzione delle forniture di gas dalla Russia è utile per rispondere a un’altra domanda: quanto possiamo permetterci di inasprire le sanzioni ora che Mosca minaccia l’integrità territoriale dell’Ucraina? Il primo colpo è arrivato ieri, quando il governo tedesco ha deciso di sospendere l’autorizzazione del Nord Stream 2. Una decisione molto severa dal punto di vista politico, che non riduce la nostra dipendenza dal gas russo perché il gasdotto non è mai entrato in funzione, ma che avrà effetti sui prezzi e sui rapporti con Mosca. In risposta Vladimir Putin ha ribadito di non voler interrompere le forniture sui mercati globali, ma già a gennaio l’Europa ha ricevuto il 40 per cento di gas in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per questo l’Unione europea sta valutando tutti gli scenari possibili per garantire la sicurezza dei suoi approvvigionamenti nel caso in cui Mosca decidesse di usare Gazprom come arma tagliando ulteriormente i volumi di gas. Sostituire il 41 per cento delle importazioni europee non è un’operazione semplice e pesa in modo diverso sui ventisette. Si tratterebbe di rimpiazzare circa 180 miliardi di metri cubi di gas, cioè il volume importato nel 2019. Ci sono paesi come Slovacchia, Finlandia e Lettonia che dipendono completamente dalla Russia per l’approvvigionamento del loro gas e altri come Belgio, Slovenia e Spagna che ne hanno bisogno per circa il 12 per cento. Poi c’è l’Italia, che come la Germania importa dalla Russia meno della metà del suo gas.

