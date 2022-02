Perché le sanzioni europee contro la Russia faranno poco male

L’Ue ha preparato un pacchetto di misure economiche per limitare progressivamente la capacità del governo di Mosca di raccogliere risorse in Europa. Ma Putin ha tratto insegnamento dalle precedenti crisi: i russi hanno ridotto negli anni la propria dipendenza dai mercati dei capitali esteri

Che cosa vuol dire esattamente impedire alla Russia l’accesso ai mercati finanziari occidentali? Sarà abbastanza per scoraggiare Putin dall’invadere l’Ucraina? L’Unione europea ha preparato un pacchetto di sanzioni economiche per limitare progressivamente la capacità del governo di Mosca di raccogliere capitali all’interno del circuito finanziario del Vecchio Continente. Pacchetto che, solo nell’ipotesi più estrema, potrebbe arrivare ad escludere Mosca dal sistema dei pagamenti internazionali denominato Swift. A questo si aggiungono le misure che tra il governo britannico e quello americano sono state adottate per colpire gli oligarchi russi e le banche che li finanziano.