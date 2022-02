Putin ha lanciato la sua guerra pretestuosa contro l'Ucraina

E’ un’invasione su larga scala che riguarda tutto il paese e non soltanto le regioni del Donbas. Le forze russe hanno bombardato con i missili molte città ucraine, almeno una ventina, come la capitale Kyiv

[articolo in aggiornamento]

La Russia ha attaccato l’Ucraina alle quattro del mattino. Pochi minuti prima con un discorso registrato in anticipo il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato in televisione “un’operazione militare per demilitarizzare e denazificare l’Ucraina (nel senso di: liberare dai nazisti)”. Il presidente ucraino, l’ebreo Volodymir Zelensky, ancora ieri aveva fatto un appello alla pace diretto ai cittadini russi e aveva detto: “Come è possibile accusarci di essere nazisti, dopo che otto milioni di ucraini sono morti combattendo contro i nazisti?”. Ma così funziona la propaganda russa. Mentre arrivavano le prime immagini dei bombardamenti contro le città ucraine, l’ambasciatore della Russia alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, negava l’attacco durante la seduta di emergenza convocata invano per fermare il conflitto. L’ambasciatore ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha risposto: “Hai uno smartphone, esci di qui e vai a chiedere al tuo ministro degli Esteri Lavrov se non state bombardando le città ucraine. I criminali di guerra vanno dritti all’inferno”. Un particolare: Putin nel video ha gli stessi vestiti di lunedì, quando ha annunciato il riconoscimento delle due cosiddette “repubbliche” indipendenti di Donetsk e Luhansk. E’ possibile che quel giorno abbia registrato anche la dichiarazione di guerra. In molti, a partire dall’intelligence americana che in questi giorni ha condiviso molte informazioni con il pubblico per una precisa scelta, avevano anticipato l’inizio dell’attacco per oggi e così è stato. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ieri sera aveva parlato in modo esplicito di “questa notte”.

In queste ore stiamo assistendo allo scenario peggiore tra quelli immaginati negli ultimi mesi, quando gli analisti hanno cominciato a osservare le forze russe ammassarsi a ridosso del confine in quantità mai viste prima per quelle che il governo russo aveva definito “esercitazioni” e il resto del mondo aveva interpretato, giustamente, come una minaccia imminente all’indipendenza dell’Ucraina. E’ un’invasione su larga scala che riguarda tutto il paese e non soltanto le regioni del Donbas. Le forze russe hanno bombardato con i missili molte città ucraine, almeno una ventina, come la capitale Kyiv, Mariupol e Odessa nel sud, Kharkiv nel nord, Dnipro nel centro e Kramatorsk nell’est. Le sirene aeree suonano, una parte della gente è scesa nei rifugi, altri si stanno allontanando in macchina dai centri abitati. Questa fase era stata ampiamente prevista, per indebolire un poco la resistenza ucraina e aprire la strada all’invasione, che è cominciata poco dopo. Le notizie che arrivano dal’Ucraina segnalano che i soldati russi stanno entrando da almeno quattro punti: stanno facendo irruzione da terra vicino a Kharkiv, dove c’era una concentrazione molto grande di truppe a ridosso del confine, stanno sbarcando dal mare a sud con un’operazione anfibia vicino a Mariupol, stanno entrando con i carri armati dalla crimea (la peniola ucraina occupata dalla Russia nel 2014) e anche dal confine con la Bilorussia – soldati bielorussi partecipano all’invasione. Questo vuol dire che il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenka fa aprte non soltanto dei preparativi del conflitto – perché ha permesso alle truppe russe di usare il suo territorio e di aggredire dal suo confine – ma anche dell’aggressione. Nella notte si era sparsa la notizia di un attacco delle forze speciali russe all’aeroporto della capitale, Boryspil, dove testimoni avevano parlato di esplosioni e spari (fonte: agenzia russa Interfax), per creare una testa di ponte che sarebbe servita a un contingente aviotrasportato più numeroso per cominciare l’occupazione della capitale a trenta minuti di automobile, ma era soltanto una voce non confermata. Il ministro dell’Interno ucraino ha detto alla rete americana Cnn che ci sarebbero già "centinaia di morti e feriti”. Le difese ucraine hanno abbattuto un aereo russo.

Il presidente americano, Joe Biden, ha diffuso un comunicato per dire che “Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a perdite e a sofferenze catastrofiche. Soltanto la Russia è responsabile per le morti e la distruzione causate da questo attacco e gli Stati Uniti assieme agli alleati risponderanno in modo decisivo e unito. Il mondo considera la Russia responsabile. Continuerò a monitorare la situazione dalla Casa Bianca e riceverò aggiornamenti regolari dalla mia squadra di sicurezza nazionale. Domani mattina (oggi in Italia) incontrerò i partner del G7 e poi parlerò agli americani per annunciare le conseguenze ulteriori che gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno alla Russia per questa aggressione inutile contro l’Ucraina e la pace e la sicurezza globali”.