Guerra in Ucraina, l'informativa di Draghi alla Camera in diretta

Un doppio appuntantamento per dare risposte rapide sulla guerra in Ucraina. E assolvere alla richiesta, formulata dalle forze politiche, di riferire direttamente in Parlamento. Così questa mattina Mario Draghi sarà prima alla Camera (10 e 30) poi al Senato (12 e 30) per un'informativa sulla crisi scatenata dall'invasione russa in Ucraina. Servirà anche a capire quali saranno le prossime mosse del governo italiano, impegnato nel licenziare le sanzioni economiche con cui si vorrebbe costringere Vladimir Putin al passo indietro. Un pacchetto di misure tutt'ora in discussione a Bruxelles. Al termine dell'informativa è previsto un voto su una risoluzione, che si aspetta sia unica per tutte le forze politiche.