La trincea di Draghi. Il pericolo gas per l'Italia e la condanna contro Putin: "Sanzioni devastanti"

Prima in Aula per informare il Parlamento e dopo il Cdm. L'angoscia del premier diviso tra la fermezza e la vulnerabilità dell'economia italiana. Pronto un decreto per spostare le truppe Nato

Era lo stesso di sempre ma non era uguale a prima. La malasorte gli ha mandato anche la guerra. Di fronte a un gruppo di giornalisti chiamati di fretta, a Palazzo Chigi, Mario Draghi ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina e chiesto a Putin “di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue” e “ ritirare le forze militari fuori dall’Ucraina in modo incondizionato”. Sarà in Parlamento. Subito dopo presiederà un Cdm. Si prevede un decreto per autorizzare lo spostamento, e il rafforzamento, delle truppe italiane Nato e per varare le sanzioni internazionali. E’ quel pacchetto di misure “devastanti” annunciate dalla Ue. Palazzo Chigi precisa che non chiederà “eccezioni”. Intervenendo al G7, il premier ha avvisato: “Questa crisi potrebbe essere lunga. Prepariamoci”.