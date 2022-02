Stasera l'Ue decide sulle sanzioni contro la Russia. Ma i 27 sono divisi

Bruxelles. Vladimir Putin “sta riportando la guerra in Europa” e “il bersaglio della Russia non è solo il Donbas o l'Ucraina: il bersaglio è la stabilità in Europa e l'ordine internazionale pacifico”, ha detto Ursula von der Leyen, dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. I capi di stato e di governo dell'Ue si riuniranno questa sera in un vertice straordinario per decidere la risposta alla sfida di Putin. La presidente della Commissione ha annunciato che presenterà un “pacchetto di sanzioni massicce e mirate” per colpire “settori strategici dell'economia russa, bloccando l'accesso a tecnologie e mercati che sono essenziali per la Russia”. Nel mirino ci sono grandi banche, industrie e apparato militare, oltre alla cerchia ristretta e gli oligarchi vicini a Putin. “Congeleremo le attività russe nell'Ue e fermeremo l'accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei”, ha detto von der Leyen: “Queste sanzioni sono progettate per imporre un alto costo per gli interessi del Cremlino e per la sua capacità di finanziare la guerra”. L'Alto rappresentante, Josep Borrell, ha annuciato che “l'Ue risponderà nel modo più duro possibile”. Il Consiglio europeo discuterà "il pacchetto più duro di sanzioni che abbiamo mai adottato”, ha spiegato Borrell. Ma, secondo diverse fonti europee, c'è il rischio che alcuni stati membri – tra cui l'Italia – frenino le sanzioni più severe contro la Russia per limitare l'impatto sulle loro economie.

