Il numero chiuso a medicina non è stato abolito: "Salvini dice fake news, quello che serve è un numero giusto"

Al Foglio parla il presidente della Federazione dei medici e dei chirurghi Filippo Anelli: "Per formare un medico ci vogliono dieci anni, la nostra situazione è frutto di scelte sbagliate fatte un decennio fa. La politica accantoni la campagna elettorale"

"Grande soddisfazione per lo stop al numero chiuso a medicina. Dalle parole ai fatti". Lo ha scritto trionfante su Twitter il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, annunciando il via libera al testo base – approvato ieri in commissione Istruzione al Senato – della proposta di legge che punta a rendere la facoltà di medicina a libero accesso. La notizia ha fatto il giro dei social, tanto da diventare oggetto di meme e critiche sia su Twitter che su Tiktok. La realtà delle cose è però diversa.