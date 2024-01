I problemi della sanità non sono solo una questione di soldi

Dell’intervento di Elly Schlein al question time, per le cronache “il duello” con Giorgia Meloni, è passato un solo messaggio: per la Sanità si spende poco, le criticità, oltre le liste d’attesa, sono nel personale mancante, dunque il governo deve spendere e abolire il tetto di spesa sul personale. Giusta la lista dei problemi, meno la loro lettura. Si potrebbe ricordare che il “tetto alle assunzioni” per cui Schlein accusa il governo Berlusconi del 2009 era già stato introdotto da Prodi nel 2007, e confermato poi da Monti e Renzi: un problema strutturale e non politico. In secondo luogo, l’accusa di pesanti tagli non è esatta. Da mesi si ripete che regnante il ministro Speranza la spesa sanitaria era aumentata, riferendola in rapporto al pil. Ma quell’incremento formale era dovuto a due fattori: le spese straordinarie per il Covid e il crollo del pil a causa dei lockdown, che facevano brillare di riflesso il dato percentuale. In realtà la spesa prevista da Meloni è in linea con i passati governi. Ma non va trascurato un punto chiave, come ha scritto qualche tempo fa il professor Vittorio Mapelli, specialista di Economia sanitaria, su Lavoce.info: “La spesa sanitaria in Italia è inferiore a quella di altri paesi perché più basso è il nostro pil”.

