Le scintille tra Meloni e Schlein alla Camera

"Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricando su altri i problemi che ha creato lei? Perché nel 2009, quando è stato introdotto il tetto alle assunzioni, al governo c’era lei, da ministra", E' uno dei passaggi del botta e risposta tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni, andato in scena alla Camera durante il question time. Uno dei rari momenti in cui la leader dem è sembrata interessata a mettere in difficoltà l'avversaria. Tanto che nel partito, dopo il suo intervento, hanno sussurrato: "Elly s'è svegliata".

