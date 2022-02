Draghi: "Risponderemo immediatamente, con unità e determinazione all'attacco della Russia in Ucraina"

Draghi condanna l'invasione di Putin. Si prepara con gli alleati una risposta. Questa sera il Consiglio europeo, prima il G7. Di Maio: "Condanna ferma". Le reazioni della politica

La dichiarazione. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, di questa mattina, Mario Draghi interviene: "Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Questa sera il premier volerà a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario. Di mattina era previsto un Cdm. A ore si terrà un G7. E a quanto si apprende, il premier avrebbe già fatto sapere ai ministri che sarà convocato, questa mattina, il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Anche Luigi Di Maio con una nota esprime condanna: "L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina che l'Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L'italia è al fianco del popolo ucraino insieme ai partner Ue e atalantici"

I leader dei partiti commentano l'aggressione. Per Enrico Letta, segretario del Pd: "L"'Italia deve condannare senza ambiguita' l'attacco all' Ucraina e, insieme agli alleati, reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di liberta' e democrazia in Europa. I comodi terzismi son stati spenti dalle bombe di Putin; ora e' o di qua o di la'"

Matteo Renzi: "Inaccettabile l'attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L'Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori"

Antonio Tajani, coordinatore di Fi: "Condanniamo fermamente l'aggressione militare russa alla quale assistiamo con grande preoccupazione. Sosteniamo l'unità dell'Occidente dinnanzi a questa ennesima violazione della Carta delle Nazioni Unite.

Questa la dichiarazione di Matteo Salvini: "“La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati”.