Zelensky risponde a Draghi: "Cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con lui"

Nella sua informativa alla Camera, il premier ha parlato commosso del presidente ucraino e ha anche fatto riferimento a una telefonata in programma per questa mattina e poi saltata. Su twitter la risposta

"Oggi alle 10:30 sugli a Chernihiv, Gostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con #MarioDraghi in un momento specifico. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo". Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha risposto così alle parole che il premier Mario Draghi ha pronunciato questa mattina nella sua informativa urgente alla Camera.

Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з #MarioDraghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Nel suo discorso il presidente del Consiglio ha più volte ribadito la sua solidarietà nei confronti del governo e del popolo ucraino. Parlando in particolare del presidente, Draghi ha fatto riferimento a un momento di grande commozione ieri sera, quando Zelenskyj si è collegato al Consiglio europeo straordinario. "È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente. È nascosto in qualche parte di Kyiv. Ha detto che lui non ha più tempo. Che l'Ucraina non ha più tempo. Che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze di invasione russe. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti", ha detto commosso all'Aula. "Oggi, stamattina, mi ha cercato", ha aggiunto. "Abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9,30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata". E qui la frase a cui il presidente ucraino fa riferimento nel suo tweet: "Perché Zelenky non era più disponibile".