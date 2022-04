Il nemico dell'Anpi non è Putin, è la Nato

Evocare i fascisti per 70 anni e non vederli quando ce li hai davanti: il bel guaio dell'Associazione nazionale partigiani

L’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, ha passato gran parte della sua esistenza a denunciare il rischio fascismo e a invitare a resistere contro le varie derive fasciste, più presunte che vere. E ora che sulla scena europea il fascismo appare in tutta la sua drammaticità, nelle fattezze di un autocrate che vuole ridisegnare le cartine geografiche, riscrive la storia, invade un paese, bombarda i civili e rade al suolo le città sotto le insegne di un’inquietante “Z”, fa fatica a riconoscerlo. Il principale problema pare essere la Nato, ovvero gli Stati Uniti. Due giorni prima dell’annunciata invasione dell’Ucraina, l’Anpi non aveva alcuna parola di condanna per Putin ma se la prendeva con l’America: “Biden cessi immediatamente sia le clamorose ingerenze nella vita interna dell’Ucraina sia le dichiarazioni belliciste e le ininterrotte minacce nei confronti della Russia”. Un comunicato che sembrava scritto dal Cremlino.