I piloti ucraini sono “bersagli” per i jet più avanzati dei russi

Odessa. Il pilota di caccia conosciuto come “Juice” di solito ha solo pochi minuti per decollare. Quando è di turno – che in questi giorni equivale a sempre – non può stare lontano dalla sua cabina di pilotaggio oltre la pausa per andare in bagno. Quando un missile da crociera o un caccia russo viene avvistato in movimento verso l’area che l’aviazione ucraina ha assegnato a Juice, lui non ha nemmeno il tempo di eseguire i controlli di sicurezza standard prima di decollare. “Siamo pronti a morire”, dice Juice, che ha fornito solo il suo nome in codice per motivi di sicurezza. “Ma non vogliamo morire, ovviamente”, ha aggiunto il ventinovenne. “Vogliamo uccidere i russi e abbattere i loro bombardieri che stanno distruggendo le nostre città e le nostre famiglie”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE