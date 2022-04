Che cosa serve ancora all'Ucraina per contrattaccare. Ecco la seconda fase in Donbas

La nuova battaglia per il Donbas non è ancora cominciata, quello che serve all’Ucraina è che nei giorni (nella migliore delle ipotesi una settimana) che ci separano dall’inizio del secondo capitolo della guerra non ne passi uno senza che un carico di armi dei paesi alleati raggiunga il paese. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha garantito che sta già accadendo. Il problema, in realtà, è il tipo di armi che arrivano e la rapidità con cui arrivano. Gli analisti spiegano che quello che ci si aspetta di vedere in Donbas somiglia più a una battaglia della Seconda guerra mondiale che a una qualsiasi guerra recente, e che sfondare le colonne nemiche in un contesto simile “non lo fai certo con i missili anti carro”, ha detto Michael Kofman, direttore del programma sulla Russia del think tank di Arlington Cna, al Washington Post.

