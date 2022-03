La Nato sulla difensiva. Vince il fronte moderato per evitare il coinvolgimento diretto

Per affrontare quella che viene definita “la più grande minaccia contro la nostra sicurezza in una generazione”, i leader dei trenta paesi della Nato hanno deciso oggi, durante la riunione straordinaria a Bruxelles, che bisogna essere più pronti e armati, soprattutto sul lungo periodo. Ma senza rivoluzionare di fatto l’assetto già esistente della Nato. Come anticipato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i leader dei paesi membri hanno approvato un piano non solo per raddoppiare i battlegroup sul fronte orientale d’Europa, ma per renderli operativi “sul lungo periodo”. I battlegroup non sono basi militari, sono piccoli battaglioni di risposta rapida pronti a partire e con capacità specifiche. Secondo quanto deciso, i quattro nuovi gruppi saranno dislocati in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia e si aggiungeranno a quelli già esistenti in Polonia e nelle Repubbliche baltiche. Il Regno Unito, ha detto Boris Johnson, raddoppierà la sua presenza in Polonia ed Estonia e manderà truppe in Bulgaria. Ci sarà anche una “riconfigurazione” della deterrenza, ha detto Stoltenberg: “Sulla terraferma avremo molte più forze nella parte orientale dell’alleanza, molto più pronte, con più equipaggiamenti di precisione. Nello spazio aereo, avremo più jet e integreremo e rafforzeremo il nostro sistema antimissilistico”.

