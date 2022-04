Viaggio ad Aviano, little Usa friulana, dove si ascoltano gli F16 per capire come va a Kyiv

La base aerea e l’umanità che gira intorno, la cuccagna friulana degli anni 70 e l’americanizzazione della provincia da museo. Qui il rombo degli F-16 dice come vanno le cose in Ucraina

Che le cose in Ucraina si stessero mettendo male, la cameriera del Bar Sport, in piazza Duomo, lo ha capito “dall’intensificarsi dei rombi”. Sono gli F16 americani che decollano, il trentunesimo stormo, che fanno esercitazioni o che vanno chissà dove, “e da settimane sono sempre più attivi”. Al sindaco Ilario De Marco una certa preoccupazione sul precipitare degli accidenti a Kyiv gli è venuta quando ha visto aumentare con ritmi insoliti le richieste di prenotazione delle strutture ricettive da parte del comando americano della base: “Segno che molti soldati stavano arrivando”. Quanti, con esattezza? Difficile dirlo, perché il numero è variabile e comunque riservato. “Circa cinquemila. Non come ai tempi dell’Iraq, ma comunque alto”. Elisabetta il nervosismo crescente l’ha colto invece nella concitazione delle mamme dei suoi alunni. “Molti loro mariti da qualche settimana sono stati trasferiti in Polonia e Lettonia, e così a riprendere i bimbi vengono sempre loro”. Elisabetta ha 29 anni, e lavora all’asilo americano dal 2018. E sarà pure che il livello di allerta in aeroporto è ancora basso (livello “Bravo”, poca roba), ma certe ansie, certe allusioni, lei ha imparato a coglierle.